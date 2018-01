Treno deragliato, le immagini del luogo dell' incidente

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2018 Treno deragliato le immagini dopo l incidente Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul luogo del tragico incidente ferroviario: "Qui c'erano 250 persone, e vedendo i vagoni purtroppo e' brutto dire che e' andata quasi bene. Le immagini sono tragiche e fanno capire che i morti potevano essere molti di piu'" e ha aggiunto "Non c'e' piu' tempo da perdere a questo punto. Da queste disgrazie bisogna trarre lezione". Sono tre donne le vittime del deragliamento di un convoglio di Trenord avvenuto questa mattina all'altezza di Seggiano di Pioltello (Milano). Sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio. Per la terza vittima è ancora in corso l'identificazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev