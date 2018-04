(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 29 aprile 2018 Trentamila fedeli in piazza San Pietro per il Regina Coeli di Papa Francesco La recita del Regina Coeli di Papa Francesco in piazza San Pietro. Il pontefice, nel corso del suo incotro con migliaia di fedeli accorsi malgrado il gran caldo, si è soffermato sui passi avanti compiuti nei rapporti tra Corea del Nord e Corea del Sud, sottolineando l'importanza e il coraggio delle scelte dei due leader. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev