Trivelle, Bonelli (Verdi): "Di Maio è stato disattento"

(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2019 "Di Maio non la racconta giusta quando afferma che non ha rilasciato i permessi per la ricerca di idrocarburi nel mar Ionio e che l’autorizzazione è stata data dal precedente governo" Lo ha spiegato oggi Angelo Bonelli dei Verdi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev