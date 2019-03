(Agenzia Vista) Potenza, 16 marzo 2019 Trivelle, Giulia Grillo in diretta da Potenza con la maglia 'Basta VelEni' Il ministro della Saluta, Giulia Grillo, è stata in Basilicata dove ha visitato i reparti dell'ospedale San Carlo. Al termine della visita la Grillo ha fatto una diretta Facebook per fare il punto. Il ministro ha iniziato la diretta mostrando la maglietta 'Basta VelEni', regalatagli dagli attivisti anti trivellazioni della Basilicata. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it