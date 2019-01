(Agenzia Vista) Pescara, 25 gennaio 2019 Trivelle Mar Adriatico, Marsilio, e' una falsa notizia, se fosse vero Di Maio e Costa le autorizzerebbero "E' una falsa notizia messa in giro dal Movimento 5 Stelle per spaventare gli elettori. E se fosse vero Di Maio e Costa le autorizzerebbero." Così Marco Marsilio, candidato presidente del centrodestra per le regionali abruzzesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it