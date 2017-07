(Agenzia Vista) Ostia, 16 luglio 2017 Una tromba d'aria ha colpito il litorale di Ostia mentre numerosi bagnanti stavano trascorrendo la giornata, circa dieci sono rimasti feriti. Molti disagi per ombrelloni e lettini volati. Il fenomeno si e' ripetuto in piu' zone anche in Puglia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev