Trudeau: i rapporti commerciali non sono un gioco a somma zero

Strasburgo (askanews) - Gli accordi commerciali non sono un gioco a somma zero, ma portano vantaggi per tutti. Justin Trudeau, in visita al Parlamento europeo di Strasburgo, difende l'accordo commerciale fra Canada e Unione Europea, criticato da chi teme avvantaggi più le multinazionali che i cittadini, e le intese strette con gli Stati Uniti."L'impegno fra Canada e Stati Uniti per il commercio non deve essere un gioco a somma zero, ma può aumentare i vantaggi per entrambi, diventerà un importante motore di crescita del continente per i prossimi anni per milioni di posti di lavoro per la classe media su entrambi i lati del nostro confine che dipendono da questo", ha detto in conferenza stampa col presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, secondo cui i buoni rapporti col Canada aiutano anche ad aprire le porte del mercato americano. "I rapporti fra Europa e Canada sono molto importanti per spianare la strada per un miglior rapporto fra Unione europea e Stati Uniti d'America. Sono amici - ha detto Tajani - Noi vogliamo lavorare con gli americani e nei prossimi anni il lavoro col Canada è molto importante in questo senso".