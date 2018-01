Trump a Davos usa toni morbidi: "America first ma non sola"

Davos, (askanews) - Alla fine, l'intervento di Donald Trump al forum di Davos ha suscitato meno conflitti del previsto; l'inquilino della Casa Bianca in Svizzera ha usato toni relativamente morbidi senza lanciarsi nella difesa del protezionismo come si temeva."Come presidente degli Stati Uniti metterò sempre l'America per prima ma America First non significa solo l'America", ha detto.America First è stato lo slogan della campagna elettorale di Trump. La platea di politici e imprenditori in Svizzera ha apprezzato la moderazione dell'inquilino della Casa Bianca fino a un certo punto.Per esempio Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione europea, osserva "è stato positivo perché non ha dichiarato una guerra commerciale, è normale che un presidente promuova il suo paese; l'economia americana va bene e lo ha detto a tutti, è stato più consensuale del previsto".Mentre Marc Benioff, manager di un'azienda californiana, dice "ha rappresentato molto bene l'amministrazione e il paese. E' fantastico averlo qui, una settimana di ottimi dibattiti".Contestano Trump invece gli attivisti pro Haiti e molti a Davos per difendere i diritti umani e civili. Come Anya Schiffrin, insegnante alla Columbia University e moglie del premio Nobel Joseph Stiglitz, con la maglietta "non il mio presidente": "E' pericoloso che venga in posti come Davos e che la gente lo applauda. Significa normalizzarlo mentre è un pericoloso razzista, non possiamo lasciare che vada in giro per il mondo comportandosi come se fosse una persona normale".Una minima contestazione per Trump è arrivata anche quando si è lamentato delle fake news che secondo lui diffonde la stampa: "Da uomo d'affari sono sempre stato trattato bene dalla stampa. Solo quando sono diventato un politico ho capito quanto i giornalisti possono essere cattivi e falsi quando le telecamere si mettono in moto".