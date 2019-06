Trump a Londra: non vedo grandi proteste, sono solo fake news

Londra, 4 giu. (askanews) - Nel secondo giorno della sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente americano Donald Trump ha cercato di ridimensionare la portata delle proteste contro la sua presenza, che hanno visto migliaia di manifestanti sfilare per le vie di Londra."Non vedo alcuna protesta. Ne ho visto una piccola oggi quando sono arrivato, molto piccola. Una protesta molto grande è una fake news, mi spiace dirlo. Avete visto la gente sventolare la bandiera americana, la vostra bandiera, è stata un'atmosfera straordinaria di amore. C'erano grande affetto e senso di alleanza".Migliaia di persone hanno marciato per il centro di Londra per protestare contro la presenza di Donald Trump nella capitale britannica, un numero però di molto inferiore al luglio dello scorso anno quando ad una manifestazione contro il presidente americano avevano partecipato decine di migliaia di britannici.