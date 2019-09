Trump a rischio impeachment, battaglia preelettorale si scatena

Washington, 25 set. (askanews) - Nancy Pelosi, sinora molto cauta sul fronte impeachment, ha annunciato un'inchiesta sul presidente americano Donald Trump, scatenata dai sospetti gettati sul leader della Casa Bianca. Il sospetto è che Trump avrebbe cercato l'aiuto del presidente ucraino Volodomyr Zelensky per gettare discredito sull'ex vicepresidente Joe Biden.Biden, tra i favoriti nella corsa per la nomination democratica alle presidenziali del 2020, è considerato un pericoloso avversario.Immediata la levata di scudi dei repubblicani: Kevin Owen McCarthy, capogruppo alla Camera dei Rappresentanti ha contrattaccato pesantemente, così:"Pelosi è per combinazione la presidente di questa Camera, ma non parla a nome dell'America su tale questione. Non può decidere unilateralmente cosa deve accadere. Hanno cominciato a investigare su questo presidente prima che lo stesso fosse eletto. Hanno votato proprio in questo edificio, su questo stesso piano per tre volte sull'impeachment".Un chiaro segnale che la corsa elettorale è già in pieno fermento. Lo stesso Trump si è difeso, con la dialettica che gli è propria, dicendo che la telefonata con Zelensky è "perfetta" e che piuttosto la questione da indagare sono i flussi di denaro gestiti dal figlio di Biden."Sentite, è semplicemente la continuazione della caccia alle streghe, la peggiore nella storia politica. In economia siamo più forti che mai, la disoccupazione è ai minimi, il numero di afroamericani, asiatici e ispanici ai minimi: le cifre migliori in assoluto".