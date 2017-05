Trump al Quirinale, la stretta di mano con Mattarella

Roma, (askanews) - Nelle immagini il presidente americano Donald Trump in visita al Quirinale, dove ha avuto un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Non essendo una visita di Stato non è presente la moglie Melania, che è andata in visita all'ospedale Bambin Gesù.Al colloquio, che si è svolto nella sala degli Arazzi di lilla dopo una stretta di mano nella sala del Bronzino, erano presenti anche le delegazioni: per l'Italia ha partecipato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, per gli Usa il segretario di Stato, Rex Tillerson.