Trump annuncia rinvio di nuovo aumento dazi su prodotti cinesi

Roma, 12 set. (askanews) - Donald Trump ha annunciato un rinvio dell'innalzamento dei dazi su prodotti cinesi per un valore di 250 miliardi di dollari. L'aumento delle tariffe viene spostato dal primo ottobre al 15 ottobre, ha scritto il presidente americano sul suo account Twitter, citando "un gesto di buona volontà" dovuto alla richiesta del vicepremier cinese Liu He e "al fatto che la Repubblica Popolare di Cina sta per celebrare il suo 70esimo anniversario".Il rinvio dell'aumento dei dazi (dal 25% al 30%) da parte americana arriva dopo la decisione della Cina di sospendere i dazi su alcuni prodotti Usa in vista della ripresa dei negoziati tra le due parti.Intanto il Presidente degli stati Uniti esulta anche per il via libera della Corte Suprema alle nuove regole sull'asilo, che vietano la richiesta da parte di immigrati in arrivo da un terzo Paese. Una misura che in pratica impedisce alla stragrande maggioranza dei migranti centroamericani di chiedere asilo negli Stati Uniti. "Grande Vittoria alla Corte Suprema su confine e asilo!", ha twittato Trump.