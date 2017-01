Trump attacca la Nato e avverte su Brexit: altri lasceranno l'Ue

Roma, (askanews) - E' quasi tutto pronto a Washington per il 20 gennaio, giorno in cui Donald Trump diventerà ufficialmente il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Si fanno le prove generali, tra ingenti misure di sicurezza, per la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca che già si presenta insolita, con la scelta di un presentatore diverso rispetto a Charles Brotman, che ha annunciato tutti i presidenti americani fin dal 1957, e ora è stato "scaricato".Ma le polemiche che precedono l'arrivo di Trump riguardano soprattutto le sue dichiarazioni. In un'intervista al quotidiano tedesco "Bild" e al britannico "Times", il presidente eletto ha attaccato la Nato, rimproverando gli stati membri di non pagare la propria parte per la difesa comune e di appoggiarsi sugli Stati Uniti. "L'Alleanza Atlantica è obsoleta - ha detto - perché è stata concepita tanti e tanti anni fa", e "i paesi membri non pagano ciò che dovrebbero". Nella stessa intervista Trump si è espresso anche sulla Brexit, affermando che sarà "un grande successo", e che gli Stati Uniti concluderanno "rapidamente" un accordo commerciale con il Regno Unito, che assicurerà condizioni vantaggiose a entrambi, aggiungendo che secondo lui "altri paesi lasceranno l'Unione europea", seguendo l'esempio della Gran Bretagna.Il motore della disintegrazione europea per lui sarebbe la crisi migratoria e la colpa sarebbe in gran parte della cancelliera Angela Merkel, che avrebbe commesso un "errore catastrofico" aprendo le porte ai migranti.