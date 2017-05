Trump atterrato a Roma, Melania veste di nero, Ivanka di bianco

Roma, (askanews) - Accolto dal ministro degli Esteri Angelino Alfano, il presidente americano Donald Trump è atterrato con l'Air Force One verso le 18.30 a Fiumicino.Con lui la moglie Melania, che indossava una giacca scura con bordi ornati sui polsi, mentre la figlia Ivanka era vestita di bianco: la first lady e la first daughter hanno invertito i colori delle mise con cui erano atterrate in Israele lunedì mattina. Dopo i saluti di rito (Ivanka mano nella mano con il marito Jared Kushner), il corteo presidenziale si è velocemente avviato verso il centro di Roma, direzione: Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano.