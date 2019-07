Trump conferma blitz anti-immigrazione: domenica via a espulsioni

Washington, 12 lug. (askanews) - "Si comincia domenica. Saranno espulse molte persone, saranno riportate nei loro paesi. Saranno espulsi molti criminali, o messi in prigione oppure portati nelle prigioni dei loro paesi d'origine. Siamo il più possibile concentrati sui criminali": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, che ha confermato il via ai blitz anti-immigrazione domenica prossima. Per i raid in diverse città americane saranno utilizzati agenti dell'Ice, l'agenzia che si occupa della lotta all'immigrazione irregolare.