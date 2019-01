Trump conferma: "pronto" a shutdown "per mesi o anni"

Washingon (askanews) - È finito senza un accordo l'incontro alla Casa Bianca tra i leader democratici del Congresso statunitense e il presidente Donald Trump sulla sicurezza ai confini tra Stati Uniti e Messico, che avrebbe permesso di mettere fine alla paralisi parziale del governo federale (shutdown), giunta al 14esimo giorno.Secondo i leader democratici di Camera e Senato, Trump è pronto a uno shutdown prolungato, di mesi ma anche di anni, pur di ottenere i 5 miliardi di dollari che pretende per completare la costruzione del muro lungo il confine meridionale."Noi possiamo dichiarare l'emergenza nazionale perchè è una questione di sicurezza nazionale. Lo posso fare, mi è permesso, per il momento non l'ho fatto ma se le trattative non andranno avanti non mi resterà altra scelta". Ha detto Trump in conferenza stampaNancy Pelosi, tornata a essere la speaker della Camera - di nuovo a maggioranza democratica - ha dichiarato che le discussioni con Trump sono state lunghe e "talvolta animate".Gli oltre 800.000 dipendenti federali colpiti dallo shutdowncontinueranno a restare a casa o a lavorare senza essereretribuiti.