Trump difende il bando su migranti: non è contro i musulmani

Washington (askanews) - Nonostante il caos scatenato negli aeroporti in cui gli addetti alla sicurezza non avevano direttive chiare da seguire, nonostante le manifestazioni di protesta che hanno incendiato l'America da est a ovest e nonostante la bocciatura di svariati giudici, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a difendere il suo ordine esecutivo che sospende per 120 giorni il programma di accoglienza rifugiati e vieta l'arrivo di cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana, Iraq, Iran, Siria, Libia, Yemen, Somalia e Sudan."Non è un divieto per i musulmani, noi siamo completamente preparati. Sta funzionando molto bene. Lo vedete agli aeroporti, lo vedete ovunque. Sta funzionando molto bene. Noi avremo dei divieti molto molto severi e dei controlli accurati che avremmo dovuto avere da molti anni"."Non riguarda la religione, ma il terrore e la sicurezza del nostro Paese" ha ribadito rispondendo alle critiche di lo accusa di discriminare i paesi musulmani, tra l'altro, secondo i media americani, non includendo nella messa al bando i paesi in cui ha interessi commerciali.Il divieto ha bloccato un centinaio di viaggiatori in tutti gli Stati Uniti, la maggior parte è stata rilasciata dopo ore in aeroporto. Fra loro famiglie, anziani disabili, in possesso di visto e in alcuni casi anche di green card, anche se questi ultimi dopo ore di confusione sono stati esentati. Ad aspettarli fuori migliaia di persone accorse per dare il loro sostegno, anche moltissimi avvocati che hanno offerto gratuitamente aiuto. Grazie a loro il decreto è arrivato fino a un giudice federale, Anne Donnolly, che lo ha bloccato in parte impedendo il rimpatrio delle persone fermate.Dura presa di posizione anche da parte dei procuratori di 16 stati che hanno condannato il decreto in una dichiarazione congiunta definendolo "incostituzionale".