Trump difende il muslim ban: tribunali sono troppo politicizzati

Washington (askanews) - I tribunali sono troppo politicizzati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i giudici federali che cercano di boicottare il cosiddetto "muslim ban", il bando contro i musulmani, vale a dire l'ordine esecutivo della Casa bianca che il 27 gennaio scorso ha sospeso l'ingresso dei rifugiati e dei cittadini di Siria, Iran, Iraq, Yemen, Libia, Somalia e Sudan.Parlando al raduno invernale delle associazioni che riuniscono gli sceriffi delle principali contee e i capi dei dipartimenti di polizia delle grandi città americane Trump, come al solito, non ha avuto peli sulla lingua per esprimere il suo pensiero. "Non voglio nemmeno definirli tribunali prevenuti e non li definirò prevenuti, anche perché non abbiamo ancora una sentenza. Ma i tribunali sembrano davvero troppo politicizzati e sarebbe molto meglio per il nostro sistema giudiziario se fossero in grado di fare ciò che è giusto per la sicurezza del nostro paese che è la cosa più importante".Una delle ragioni per cui sono stato eletto, ha ribadito Trump, è per riportare ordine e sicurezza negli Stati Uniti. "Credo fermamente che la nostra sicurezza sia in pericolo" ha aggiunto il neo presidente, " e che resterà in pericolo sino a quando non ci riprenderemo i diritti che ci spettano come cittadini, come responsabili della polizia e come sceriffi di questo paese".La Corte d'appello di San Francisco deciderà in settimana sul muslim ban, momentaneamente sospeso da un giudice federale. Il legale del governo ha sostenuto che il bando temporaneo all'immigrazione dai sette paesi musulmani è motivato da questioni di sicurezza e che il giudice federale, sospendendolo, ha oltrepassato i limiti della sua giurisdizione. È comunque certo che chi verrà sconfitto in questa prima fase della battaglia legale ricorrerà alla Corte Suprema.