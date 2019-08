Trump: difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen

Roma, 19 ago. (askanews) - Il presidente americano, Donald Trump, avverte la Cina: una repressione violenta a Hong Kong, simile a quanto avvenuto in piazza Tienanmen, comprometterebbe le discussioni su un accordo sino-americano."Penso che sarebbe difficile concludere un accordo se usano violenza, se si tratta di un'altra piazza Tienanmen. Penso sia una cosa molto difficile da affrontare se c'è violenza", ha detto Trump dal New Jersey, parlando dei negoziati commerciali con la Cina.Su Twitter, Trump ha scritto che l'economia degli Stati Uniti èpronta per una "grande crescita dopo che sono conclusi gliaccordi commerciali". Il capo di Stato Usa ha però osservando:"Stiamo andando molto bene con la Cina, ci parliamo!".