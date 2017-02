Trump in aiuto di Ivanka twitta contro catena grandi magazzini

Roma, (askanews) - Donald Trump ha attaccato la catena di grandi magazzini Nordstrom, rea di avere interrotto un contratto di fornitura con l'azienda di moda dell'adorata figlia Ivanka. E sono subito scoppiate le proteste da parte di critici ed esperti, secondo i quali il presidente degli Stati Uniti non dovrebbe usare il suo ruolo pubblico per difendere gli affari di famiglia.Usando il suo mezzo di comunicazione preferito, Trump ha vergato un tweet contro Nordstrom. "Mia figlia Ivanka è stata trattata in maniera così ingiusta da Nordstrom. Lei è una grande persona: mi spinge sempre a fare la cosa giusta! Terribile!".Trump ha fatto in modo che il messaggio avesse massima diffusione, pubblicandolo non solo sul suo profilo personale @realDonaldTrump, ma anche su quello ufficiale della presidenza @POTUS.Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, è intervenuto a difesa di Trump in conferenza a Washington, spiegando:"Credo che non si trattasse dei suoi affari di famiglia, ma di un attacco alla figlia. Questo è un attacco diretto alle sue politiche e al suo nome. C'è chiaramente un tentativo di difenderla perché è stata calunniata, perché hanno un problema con le sue politiche".La Nordstrom ha risposto freddamente, ribadendo che la sua decisione d'interrompere il contratto con Ivanka Trump è stata presa su basi puramente commerciali.