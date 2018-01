(Agenzia Vista) Whashington, 05 gennaio 2018 Trump, in fila per comprare il libro sui suoi scandali Nelle librerie amerciane è uscito con quattro giorni di anticipo il libro-scandalo "Fire & Fury" di Micheal Wolff sul presidente statunitense Donald Trump. Sui social gli utenti hanno postato i video delle lunghe file nelle librerie per accaparrarsi il video che il presidente Trump ha definito come una grande bugia. _courtesy: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev