Trump incontra Abu Mazen: Usa mediatori, arriveremo alla pace

Washington (askanews) - La pace in Medio oriente è stata al centro dell'importante incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e quello palestinese Abu Mazen."I palestinesi e gli israeliani devono lavorare insieme per raggiungere un accordo che permetta a entrambe le parti di vivere, pregare e prosperare in pace. Gli Stati Uniti non cercheranno di imporre un accordo di pace" in Medio Oriente e faranno "tutto il necessario" per sostenere i negoziati, "che non saranno così difficili come la gente pensa". "Ce la faremo" a trovare un accordo di pace" ha detto Trump in conferenza stampa."Bisogna arrivare ad una pace basata sulla soluzione dei due Stati con i confini del '67", ha ribadito Abu Mazen aggiungendo che ciò aiuterebbe la lotta al terrorismo.