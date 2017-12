(Agenzia Vista) Washington, 08 dicembre 2017 Trump incontra i veterani per l'anniversario di Pearl Harbour Per commemorare il 76 ° anniversario dell'attacco a Pearl Harbor , il presidente Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence sono stati raggiunti da un gruppo di veterani della seconda guerra mondiale per firmare un proclamo presidenziale che dichiara il 7 dicembre la Giornata nazionale della memoria del Pearl Pearl, per commemorare il servizio 2.300 membri che persero la vita durante l'attacco alla stazione navale delle Hawaii nel 1941. Fonte: Whitehouse.com Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev