Trump: la pace fra israeliani e palestinesi è possibile

Gerusalemme (askanews) - "Ottenere la pace, in ogni caso, non sarà facile. Lo sappiamo tutti, entrambe le parti dovranno affrontare decisioni difficili. Ma con la determinazione, il compromesso e la convinzione che la pace è possibile, israeliani e palestinesi possono trovare un accordo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump dal Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, nel suo ultimo discorso prima di lasciare il Medioriente e arrivare in Italia per il G7. "Israeliani e palestinesi vogliono una vita di speranza per i loro bambini. La pace è possibile", ha aggiunto.