Trump e Melania aprono le danze in onore dei militari con My Way

Washington (askanews) - La presidenza Trump comincia con un ballo sulle note di "My way". A ognuno di trarne gli auspici che preferisce.Dopo il giuramento, il 45esimo presidente degli Stati Uniti, secondo un amato e inespiabile rituale della presidenza d'oltre Atlantico, ha aperto le danze al ballo inaugurale dedicato al "Tributo alle forze armate".Il commander in chief nuovo di zecca, giunto al Liberty Ball insieme alla First lady Melania, che ha fatto grande sensazione con un abito color panna senza spalline e audace spacco, ha ringraziato i suoi sostenitori assicurando di volere rendere di nuovo l'America grande, secondo lo slogan vincente della sua campagna elettorale. Poi si è rivolto alle truppe statunitensi in Afghanistan in collegamento video con una battuta sul ritardo di dieci secondo nelle comunicazioni e rivolta ai mass media che non lo amano: "È solo un ritardo di dieci secondi ma preferisco di gran lunga questa gente ai media. Sono tutti molto più simpatici".Ai saluti dedicati alle forze armate si è aggiunta anche la First lady Melania. "Grazie a tutti voi per il vostro impegno. Mi sento onorata di essere la vostra First lady. Combatteremo insieme, vinceremo insieme e insieme faremo di nuovo l'America grande" ha concluso Melania.Subito dopo la coppia si è lanciata nelle danze, sulle note di "My way", leggendario brano di Frank Sinatra reinterpretato da un trio jazz, per poi essere raggiunta sulla pista dai Pence, il vice presidente Mike e la moglie Karen e via via da tutti gli altri invitati.