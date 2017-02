Londra (askanews) - "Trump nella spazzatura!". Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Londra per protestare contro il decreto anti-immigrazione del presidente Usa Trump e contro la "collusione" col nuovo capo della Casa Bianca del premier britannico Theresa May. I manifestanti si sono riuniti davanti all'ambasciata Usa per poi marciare verso Trafalgar Square.