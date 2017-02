Trump nomina H. R. McMaster consigliere della sicurezza nazionale

Washington (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nonostante le crescenti proteste popolari contro la sua amministrazione, va dritto per la sua strada e ha nominato il tenente generale dell'esercito Herbert Raymond McMaster nuovo consigliere di sicurezza nazionale, al posto del dimissionario Michael Flynn.Parlando ai giornalisti presso la sua residenza di Mar-a-lago, a Palm Beach in Florida, Trump ha definito McMaster, un esperto di anti-insurrezione."È un uomo di grande talento e grandissima esperienza - ha detto Trump - ho letto molto di lui in questi giorni, è molto rispettato in campo militare e siamo onorati di averlo con noi. Conosce bene il generale Keith Kellogg che sarà il suo capo di Stato maggiore, lavoreranno insieme s ono certo che faranno un lavoro unico".McMaster è considerato un abile stratega militare, noto per il suo ruolo nelle guerre in Iraq e in Afghanistan. Il suo predecessore, Michael Flynn è stato costretto a dimettersi dopo aver fuorviato il vicepresidente Mike Pence sulle discussioni che ha avuto con l'ambasciatore russo sulle sanzioni Usa nei confronti di Mosca.