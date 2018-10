Trump: non bevo alcol, vi immaginate che succederebbe altrimenti?

Washington (askanews) - "Non sono un bevitore, posso onestamente affermare di non aver mai bevuto una birra in vita mia". Parola di Donald Trump che lo ha dichiarato durante un incontro con la stampa alla Casa Bianca "È uno dei miei unici aspetti positivi. Ogni volta che ne cercano uno, dico che non ho mai bevuto un bicchiere d'alcol. Vi immaginate se lo facessi che casino succederebbe? Sarei il peggiore del mondo".Le affermazioni sull'alcol sono arrivate alla fine di alcune considerazioni a sostegno del giudice Brett Kavanaugh dopo la sua audizione in Senato per difendersi dalla donna che lo accusa di tentato stupro, durante una festa quando lui aveva 17 annie lei 15. Il giudice, scelto da Trump per la Corte Suprema, ha affermato più volte che gli piace bere la birra, ha ammesso di aver esagerato a volte al college ma ha rigettato le accuse di tentato stupro.Oltre a Christine Blasey Ford altre due donne accusano il giudice di averle molestate. L'Fbi ha una settimana per indagare sul caso. Indagine su cui Trump ha assicurato che la Casa Bianca non porrà limiti