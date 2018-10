Trump: pacchi bomba? "Basta con l'infinita ostilità dei media"

Roma, (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato l'invio di pacchi esplosivi ad alcuni esponenti democratici e alla televisione Cnn nel corso di un comizio elettorale nel Wisconsin, invitando i mezzi di comunicazione a metter fine a quella che ha definito la loro "infinita ostilità"."Anche i media hanno la responsabilità di utilizzare toni civili e porre fine all'infinita ostilità, i falsi attacchi e false notizie. Devono farlo, devono fermarsi, unire la gente: siamo a 13 giorni da una elezione molto, molto importante"."Vogliamo che tutte le parti siano unite, in pace e armonia. Possiamo farlo. Possiamo farlo e accadrà. Più in generale, possiamo fare di più per unire il nostro paese. Per esempio, chi fa politica deve smettere di trattare i suoi oppositori come se fossero moralmente viziati".