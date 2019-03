(Agenzia Vista) Washington, 16 marzo 2019 Trump pone veto per costruire muro Messico, Pence "Mai stato più orgoglioso di essere al suo fianco" "Non sono mai stato più orgogliosi di oggi di essere al suo fianco. Lei ha dimostrato di mantenere fede alle proprie parole". Queste le parole di Mike Pence, vice presidente degli Usa, durante la cerimonia di firma, da parte del presidente Trump, del veto alla risoluzione del congresso per eliminare l'emergenza nazionale al confine con il Messico. fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it