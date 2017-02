Trump promette battaglia e difende il "Muslim ban": è buon senso

Roma, (askanews) - L'amministrazione Trump va avanti e prepara la battaglia per difendere il "Muslim Ban", il bando sull'immigrazione che coinvolge sette paesi a maggioranza musulmana, contro cui lo Stato di Washington e il Minnesota hanno fatto causa, appoggiati da altri 16 Stati. Se la Corte d'Appello dovesse abrogare l'ordine esecutivo firmato dal presidente, la Casa Bianca potrebbe portare la questione davanti alla Corte suprema.Il presidente americano Donald Trump non arretra di un passo ed è tornato a parlare da Washington:"Dobbiamo essere sicuri nel nostro Paese, prendete la Siria e tutte le persone che partono da lì e se ne vanno in giro. Vi ricordate cosa disse l'Isis? Ci infiltreremo in America e negli altri paesi attraverso l'immigrazione... E a noi non sarebbe consentito essere duri con le persone che arrivano? Questa me la dovete spiegare", ha detto Trump. "E' buon senso - ha ribadito - alcune cose sono leggi, e io ne sono a favore, altre sono semplicemente buon senso, come questa".Intanto, il segretario alla Sicurezza nazionale, John Kelly, parlando davanti al Congresso, ha fatto sapere che non si sta considerando la possibilità di estendere il divieto di ingresso negli Stati Uniti ad altri paesi, ma che l'ordine esecutivo è "legale e costituzionale" e si aspetta di "avere la meglio" in tribunale.