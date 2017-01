Trump riceve figlio di Martin Luther King: "Incontro costruttivo"

Roma, (askanews) - Donald Trump ricorda la festa di Martin Luther King ricevendo - alla Trump Tower - il figlio di Martin Luther King."Oggi ricordiamo il compleanno di ##MartinLutherKing", ha twittato il portavoce Sean Spicer. "Donald Trump incontrerà Martin Luther King III per discutere la sua eredità"."Abbiamo avuto un incontro molto costruttivo - ha detto Martin Luther King III - l'avanzata del movimento per i diritti civili è stato il diritto di voto e mio padre si è battuto per questo. E anche altri membri del Congresso, John Lewis e altri si sono battuti ugualmente. È evidente che il sistema non funziona ancora al meglio"."Celebriamo la giornata di Martin Luther King e tutto ciò che di magnifico ha realizzato. Onore al grande uomo che è stato", ha twittato Trump.L'incontro avviene all'indomani dell'attacco di Trump al parlamentare democratico John Lewis, icona dell'impegno per i diritti civili, che ha dichiarato di ritenere illegittima l'elezione del miliardario alla Casa Bianca e ha annunciato che non prenderà parte alla cerimonia d'insediamento del 20 gennaio.