Trump riceve Macron: "Da matti l'accordo con l'Iran"

Roma, (askanews) - "Da matti l'accordo con l'Iran": così il presidente statunitense dalla Casa Bianca dove riceve il francese Emmanuel Macron. Proprio l'accordo con Teheran firmato da Barack Obama assieme alla diplomazia internazionale è uno dei temi caldi dell'incontro fra Parigi e Washington: Macron aveva per missione cercava di convincere Trump a non recedere dall'accordo, perdendo anni di lavoro diplomatico."Un accordo terribile, non avrebbero mai e poi mai dovuto farlo, avremmo potuto avere un accordo ragionevole, invece abbiamo pagato 150 miliardi di dollari, 1,8 miliardi in contanti, barili di contanti. E' da matti, è ridicolo, ma ne parleremo".