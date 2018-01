(Agenzia Vista) Washington, 06 gennaio 2018 Trump si sfoga su Twitter dopo l'uscita del libro: Wolff un perdente, Bannon viscido, io un genio Il presidente degli Stati Uniti ha dato sfogo alla sua rabbia su Twitter, dopo l'uscita del libro di Michael Wolff dal titolo 'Fire and Fury' che spara a zero sul presidente. Trump ha attaccato direttamente Wolff e Steve Bannon, che pare abbia fare varie e scabrose dichiarazione su Donald riguardanti il periodo in cui lavorava alla Casa Bianca. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev