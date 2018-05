Trump: stop accordo con Iran. A Teheran bruciano la bandiera Usa

Washington (askanews) - "Gli Stati Uniti escono dall'accordo sul nucleare. Rimetteremo le più forti sanzioni possibili al regime iraniano". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump con un annuncio in diretta dalla Casa Bianca. "Oggi abbiamo le prove che la promessa dell'Iran di non costruire una bomba atomica è una bugia. L'Iran ha continuato il suo programma nucleare" ha aggiunto citando le prove presentate la settimana scorsa da Israele.Trump nel corso del suo discorso ha detto di essersi consultato con gli alleati europei, citando Grand Bretagna, Francia e Germania, sostenendo che sono tutti concordi che andando avanti di questo passo l'Iran riuscirà ad arrivare ad avere l'atomica."L'accordo nucleare è il risultato di dodici anni di diplomazia. Appartiene all'insieme della comunità internazionale. L'Ue è determinata a preservare l'accordo" ha detto il capo della diplomazia europea Federica Mogherini in risposta alla decisione di trumop. Anche Pechino ha promesso di salvaguardare l'accordo siglato da Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia.Dura reazione in Iran all'annuncio di Trump. Alcuni parlamentari di teheran hanno bruciato la bandiera degli Stati Uniti nel corso di una seduta gridando "morte all'America".