(Agenzia Vista) Londra, 04 dicembre 2019 Trump su Conte: "E' diventato molto popolare in Italia" "Ora incontro un mio caro amico, il primo ministro italiano. Abbiamo molte cose da discutere, incluso il commercio e le questioni militari. Ha fatto un ottimo lavoro, è diventato un uomo molto popolare in Italia e non ne sono sorpreso.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del summit della Nato a Londra. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev