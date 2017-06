Trump: sulla Corea del Nord abbiamo "diverse opzioni"

Washington (askanews) - Con la Corea del Nord la pazienza è finita. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso del suo incontro con il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-In, in visita a Washington. "L'era della pazienza strategica è finita. Lavoriamo a stretto contatto con la Corea del Sud e il Giappone, in termini di diplomazia, di sicurezza e di misure economiche per proteggere i nostri alleati e i nostri cittadini dalla minaccia rappresentata dalla Corea del Nord".Nel corso dell'incontro con Moon è stato annunciato che entro quest'anno Trump si recherà in visita a Seul. Poi il presidente americano è tornato su Pyongyang: "Insieme affrontiamo la minaccia del brutale e pericoloso regime nord coreano. I programmi balistici e nucleari esigono una risposta determinata", ha dichiarato Trump, che ha sottolineato come ci siano diverse opzioni allo studio. Trump ha anche chiesto nuove sanzioni nei confronti del regime diPyongyang.