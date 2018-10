Trump sulla risposta dell'Arabia Saudia al caso Khashoggi: "Il peggior insabbiamento della storia"

(Agenzia Vista) Washington, 24 ottobre 2018 "Il concetto originale era pessimo, è stato eseguito male e l'insabbiamento è uno dei peggiori della storia. Un pessimo accordo che non dovrebbe mai essere stato pensato. Qualcuno ha davvero sbagliato, dovrebbe essere stato fermato subito. Chiunque abbia pensato a questa idea è in grossi guai e dovrebbe essere in grossi guai". Queste le parole del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo alla risposta dell'Arabia Saudita sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi._Courtesy Youtube-TheWhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it