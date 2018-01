Trump: vincerei contro Oprah Winfrey, ma non credo si candiderà

New York (askanews) - "Mi piace Oprah, ma non credo che si candiderà". Se lo facesse, "la batterei". Questo il commento del presidente statunitense, Donald Trump, su una possibile candidatura della regina della tv alle presidenziali del 2020, di cui si parla con insistenza dalla notte dei Golden Globe."La batterei! Sarebbe molto divertente con Oprah, la conosco molto bene. Ho partecipato a uno dei suoi ultimi show. Lei ha avuto Donald Trump, questo è stato prima della politica, aveva Donald Trump e la mia famiglia. Mi piace Oprah, ma non credo che si candiderà".