Trump wrestler picchia la Cnn: bufera sul tweet del presidente

Milano (askanews) - Donald Trump in versione wrestler picchia e atterra un uomo con il logo della Cnn al posto della faccia. A diffondere il video in un tweet è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti, dal suo account ufficiale, scatenando molte polemiche e una risposta della Cnn. "E' un giorno triste quando il Presidente degli Stati uniti incoraggia la violenza contro i giornalisti", ha scritto in un comunicato la rete televisiva.Il video originale risale al 2007 e mostra Trump che a margine di un combattimento di wrestling finge di battersi con Vince McMahon, promotore dell'incontro e marito di Linda McMahon, nominata da Trump ministro per le piccole imprese.Un account di ultradestra lo ha modificato aggiungendo il logo della Cnn qualche giorno fa, dopo che Trump aveva attaccato nuovamente la rete accusandola di diffondere notizie false. Il presidente lo ha visto e ha deciso di ripubblicarlo con l'hashtag #fraudnewscnn sul suo account ufficiale seguito da oltre 33 milioni di persone.