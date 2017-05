Tumori, De Luca: nessuna regione con piu' controlli della Campania

(Agenzia Vista) Napoli, 23 maggio 2017 I presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e’ intervenuto alla presentazione dei dati del registro dei tumori infantili, dopo il monitoraggio, l’analisi e l’elaborazione dei dati compiuta dal Coordinamento Regionale Registro Tumori. ‘’Siamo in linea con la media nazionale - ha affermato De Luca - in alcuni casi, come la mortalità’ infantile, ovvero quella tra gli 0 e i 19 anni, siamo posizionati meglio delle altre Regioni. Uno sforzo enorme che sta portando ai risultati sperati’’. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev