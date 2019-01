Turchia: nave affondata nel Mar Nero: il bilancio è di 6 morti

Samsun, Turchia (askanews) - È di 6 morti il bilancio dell'affondamento di una nave cargo a largo delle coste turche del Mar Nero.Secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu che cita il governatore della provincia Samsun, di fronte alla quale è avvenuto l'incidente, 7 delle 13 persone a bordo dell'imbarcazione "sono state tratte in salvo".Secondo le prime informazioni a bordo c'erano nove cittadini ucraini, due azeri e due russi. L'imbarcazione si è trovata in difficoltà a 80 miglia nautiche da Samsun e ha mandato un Sos alle 6.10 del 7 gennaio 2019. Non sono ancora state chiarite le cause del naufragio.