(Agenzia Vista) Napoli, 04 gennaio 2018 Turismo in crescita Napoli, Izzo (Federalberghi): bene ma citta' impreparata, combattere abusivismo ''Il turismo e' in forte incremento anche quest'anno in citta', i turisti permangono piu' notti a Napoli e questo aiuta l'economia globale. Ma la citta' e' ancora impreparata, tante sono le cose che non vanno''. Questo il commento di Antonio Izzo, presidente di Federalberghi Napoli, ai dati in crescita sul turismo a Napoli e per il tutto esaurito nei giorni di capodanno. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev