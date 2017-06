Turisti di nuovo a Notre Dame: "Senza paura contro il terrorismo"

Roma, (askanews) - Turisti e fedeli nuovamente a Notre Dame, all'indomani dell'attacco da parte di un uomo che ha aggredito con un martello un poliziotto davanti alla Cattedrale di Parigi."L'attacco non mi impaurisce - dice questo turista americano - mi trovo qui e devo approfittarne, fare quello che si deve fare e non lasciare che il terrorismo spaventi nessuno. Non possono farci paura, non possono lasciarci a casa"."Ero a Londra la scorsa settimana e c'è stato un altro attentato - dice questa turista thailandese - e non cambio assolutamente i miei piani. Tornerò a Londra di nuovo la prossima settimana"."E' pieno di polizia, c'è una sicurezza maggiore e io mi sento al sicuro, non c'è nessun problema", dice questo turista tedesco. "Bisogna essere coraggiosi, se perdiamo il coraggio, perdiamo tutto. Altrimenti vinceranno loro. Invece, bisogna scoraggiarli".