(Agenzia Vista) Milano, 29 dicembre 2017 Turisti in coda per il selfie con l'albero di Swarovski a Milano Grazie ad una giornata che sembra festiva nel capoluogo lombardo, anche per il bel tempo che sta riscaldando la citta', i tanti turisti presenti hanno girato per le vie del centro, in molti si sono accalcati alla galleria Vittorio Emanuele per scattare una foto con l'albero Swarovski. courtesy_Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev