Turkish Cargo riporta leoni di un circo nel loro habitat naturale

Istanbul, 6 mar. (askanews) - Un aereo della divisione cargo di Turkish Airlines ha riportato a casa, affinché venissero reintrodotti nel loro habitat naturale, tre leonesse Luca, Charlie e Kai e il cucciolo Nathan che erano utilizzati in un circo in Ucraina.Il volo è stato effettuato da Kiev al Sudafrica, via Istanbul, assicurando il massimo rispetto per i diritti degli animali. Il cucciolo di leone Nathan, la leonessa Luca e le sue due sorelle Charlie e Kai vivevano in gabbie di cemento e acciaio di 35 metri quadri in un ambiente ostile, senza luce solare né aria fresca, lontani dal loro habitat naturale.I leoni sono stati salvati dalla Lawrence Anthony World Organization (LAEO), un'associazione la cui missione è la difesa dei diritti degli animali, e sono stati riportati nel loro habitat in Sudafrica grazie al supporto di Turkish Cargo, il brand globale di trasporto merci di Turkish Airlines.Durante il volo, i leoni sono stati trasportati in speciali container, progettati pensando ai loro bisogni nutrizionali, accompagnati da custodi dedicati alla loro cura, veterinari, due funzionari della Lawrence Anthony World Organization e da personale qualificato IATA LAR (IATA Live Animals Regulations) di Turkish Cargo.Dopo un lungo volo di quasi 9mila km, i leoni sono stati liberati nel Kragga Kamma Natural Park, una riserva naturale che ospita numerosi esemplari di animali africani tra foreste costiere e praterie che si estendono per 14mila km quadrati. Dopo alcune iniziali difficoltà di adattamento, poiché abituati alle condizioni di vita del circo, i leoni hanno scoperto la bellezza della natura e la libertà insieme ai loro simili.