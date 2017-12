Tutti in piazza per Borsalino: Molinari, Importante avere un marchio sicuro e in crescita

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 23 dicembre 2017 Reazione unita della città di Alessandria dopo la notizia del fallimento della storica ditta di cappelli Borsalino. Dopo il tam tam partito dai social, in centinaia hanno voluto esprimere solidarietà all'azienda di Spinettta Marengo indossando uno dei tanti modelli del famoso cappello. Per Riccardo Molinari, assessore allo sviluppo economico di Alessandria, l'importante da questa vicenda è che ci si ritrovi ad avere un marchio sicuro e avviato per la crescita economica del territorio. Courtesy Rete 7