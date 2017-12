Tutti in piazza per Borsalino: Priano, Un marchio di 160 anni non poteva che unire la citta'

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 23 dicembre 2017 Reazione unita della città di Alessandria dopo la notizia del fallimento della storica ditta di cappelli Borsalino. Dopo il tam tam partito dai social, in centinaia hanno voluto esprimere solidarietà all'azienda di Spinettta Marengo indossando uno dei tanti modelli del famoso cappello. Il presidente del Comitato Salviamo Borsalino, Fabrizio Priano, è soddisfatto della manifestazione ma non aveva dubbi. "Un marchio di 160 anni di storia - ricorda - non poteva che unire tutti per salvarlo". Courtesy Rete 7