(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2018 Tv Casellati Costo passaggio a 5G non ricada su famiglie Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo al convegno 'Il futuro del digitale terrestre nella competizione multipiattaforma: opportunita' e business per gli attori del mercato', promosso dall'Agcom: "Oggi con la decisione europea 2017/899 e la banda attualmente in uso per le trasmissioni digitali che dovra' essere assegnata agli operatori delle Telecomunicazioni, principalmente per la diffusione del 5G, siamo davanti ad un altro passaggio epocale. Spero che il costo di questo passaggio tecnologico non finisca per ricadere prevalentemente sulle famiglie, in una gia' non semplice fase economica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev