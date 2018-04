Kabul, (askanews) - Una selezione delle foto di Shah Marai, il fotografo a capo dell'ufficio di France Presse a Kabul. Marai è rimasto vittima di un doppio attentato a Kabul, colpito dalla seconda detonazione mentre arrivava sul posto per coprire la prima esplosione.Shah Marai, che lavorava per l'agenzia di stampa francese dal 1996, ha ampiamente contribuito alla copertura degli eventi in Afghanistan mentre il paese era sotto il regime talebano e durante l'invasione americana del 2001.